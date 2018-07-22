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СМИ: в Украине в детском саду отравились 50 детей

22:29 22 июля 2018   88
СМИ: в Украине в детском саду отравились 50 детей
Инф. «ФАКТОВ»

В Одессе в детском саду № 135 произошло массовое отравление среди детей.

Об этом сообщает odessa.online со ссылкой на родителей пострадавших детей.

Так, в детском саду на улице Черняховского, 12а заболели около 50 детей. У них наблюдались признаки пищевого отравления — рвота, боль в животе и диарея.

На данный момент дети идут на поправку, никого из них не госпитализировали.

Родители считают, что причиной отравления стало некачественное питание.

Напомним, ранее Минздрав установил причину массового заболевания детей в лагере «Орленок» Донецкой области. У 18 больных подтвержден диагноз «острая дизентерия Зонне», возбудителями которой являются Shigella sonnei.

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