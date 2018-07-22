Гарет Бэйл отменил свадьбу с матерью своих троих детей

Спорт

В воскресенье, 22 июля, стало известно, что знаменитый футболист Гарет Бэйл, принесший победу мадридскому «Реалу» в финальном матче Лиги чемпионов в Киеве над «Ливерпулем», решил отменить свадьбу с Эммой Рис-Джонс, которая является матерью его троих детей.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», 8 мая у валлийца и его невесты родился сын Аксель Чарльз. У Гарета и Эммы есть еще две дочери — пятилетняя Альба Вайолет и двухлетняя Нава Валентина. Бэйл и Рис-Джонс любят друг друга еще со школы, однако свои отношения все еще не оформили официально. Помолвка пары состоялась в июле 2016 года. Свадьбу запланировали на лето 2018 года.

Все было решено. Торжественную церемонию Гарет и Эмма намеревались провести в Тоскане. Рис-Джонс уже заказала себе два платья. И была достигнута предварительная договоренность с Бейонс о том, что американская певица споет на свадьбе…

Так что же произошло? Последний год в семье Рис-Джонс выдался непростой. Во-первых, вышел из тюрьмы отец Эммы Мартин. Мистеру Рис-Джонсу 54 года. Он отсидел шесть лет, признав себя виновным в отмывании денег. Речь шла о почти 3 миллионах долларов. Эмма с нетерпением ждала освобождения отца. Она и свадьбу попросила устроить нынешним летом, чтобы Мартин, пропустивший рождение обеих внучек и внука, мог бы присутствовать. Однако, как оказалось, это отца Эммы совершенно не волновало. Он едва успел выйти на свободу, как тут же стал жить вместе с русской, которая младше него в два раза.

Эмма вычеркнула отца из списка гостей. Но за этим последовали другие неприятные события. Двоюродная сестра невесты Бэйла Эпифания Дринг исчезла с кейсом, в котором находилось более миллиона долларов наличными и наркотики еще на почти 400 тысяч долларов! Пропавшие деньги и наркотики она фактически украла у наркомафии. После ее исчезновения кто-то поджог дом дедушки и бабушки Эммы. Сгорел также дом и ее тети. Пожар уничтожил два автомобиля.

Но и это еще не все. В самый разгар подготовки к свадьбе был найден мертвым бойфренд сестры Эммы Кэти — Александр Уильямс. Он покончил с собой вскоре после того, как 24-летняя Кэти родила от него второго ребенка. Британские СМИ сообщают, что у Уильямса были серьезные неприятности с социальными службами, которые заподозрили его в мошенничестве.

Бэйлу 17 июля исполнилось 29 лет. Эмма младше него на три года. Решение отменить свадьбу не означает, что они расстаются. Просто Гарет и Эмма полагают, что сейчас неподходящий момент для такого торжества.