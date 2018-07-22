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Под Киевом во время погони полицейский автомобиль слетел в реку
В воскресенье, 22 июля, под Киевом во время погони полицейский автомобиль слетел в реку.
Об этом сообщает dtp.ua в Facebook.
Так, инцидент произошел в Петропавловской Борщаговке.
«Вследствие погони за мопедом автомобиль патрульной полиции слетел в реку Нивка. По словам очевидцев, во время преследования, нарушитель на мопеде поехал по пешеходному мосту через реку, а автомобиль полицейских упал в речку», — говорится в сообщении.
Как пишет портал, автомобиль уже достали из воды, а у одного из правоохранителей диагностировали сотрясение мозга.
Напомним, ранее опубликовано видео с места аварии в Виннице с участием полицейского автомобиля.
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