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За сутки в Иране произошли три мощных землетрясения

23:23 22 июля 2018   21
Последствия землетрясения
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 22 июля, в Иране произошли три мощных землетрясения. Магнитуда подземных толчков составила 4,6, 5,4 и 5,9 балла. Число пострадавших достигло 287 человек. О погибших местные власти пока не сообщают.

Стихийное бедствие нанесло значительный материальный ущерб. Более 100 зданий было полностью разрушено. Около 800 получили частичные повреждения. Пострадали 43 населенных пункта.

Напомним, 18 июня землетрясение в Японии унесло жизни трех человек.

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