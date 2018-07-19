23 июля 2018

Сказочный мир японского фарфора словно обволакивает воображение, завораживает, растворяет ваше сознание в неопознанном таинственном пространстве, погружает в удивительные сюжеты с реальными до мелочей героями, неожиданно увлекающими вас своей жизнью — приготовлением к боевому походу, чайной церемонией, возделыванием рисовых полей, украшением весеннего сада. Время будто останавливается, когда начинаешь рассматривать диковинные одежды красивых женщин и решительных воинов, тщательнейшим образом прописанные японскими художниками в сюжетах, изображённых на причудливых по форме вазах.

Как-то так получилось, что во время путешествия по Японии ни история фарфора, ни изделия из него моего внимания ещё не привлекали. Жалею ли я об этом сейчас? Конечно, жалею. Только что толку в расстройстве из-за когда-то давно упущенных возможностей? Стараюсь сейчас наверстать то, что раньше казалось непонятным и ненужным. И чувств никаких не вызывало, и осознание уникальности изделий откладывалось «на потом». Сейчас, когда это «потом» для меня наступило, не перестаю восторгаться неповторимой техникой, удивительной изобретательностью и неисчерпаемой фантазией японских мастеров фарфора.

Как-то так получилось, что за последние годы наша коллекция заметно пополнилась изделиями известнейших японских и китайских фарфоровых мануфактур. Особую нашу гордость вызывают вазы, созданные и в 18-м, и в 19-м веках. Они уникальны не только благодаря своему возрасту, как бывают уникальными черепки разбитых старинных изделий или сами некоторые старинные изделия — невзрачные, простоватой формы, с незатейливой примитивной росписью, а то и вовсе однотонные. Вазы, пополнившие нашу коллекцию необычайно красивы. И не только, кстати, вазы 100- или 200-летней давности. Невероятно интересными бывают и работы, которым всего 50 или даже 30 лет. Они покрыты не только яркими картинами с мельчайшей детализацией элементов одежды и быта героев. Они ещё и выполнены в сложнейшей многослойной технике, присущей только японским или китайским мастерам, разгадать и повторить которую европейским фарфористам так и не удалось.

Мне бы хотелось ещё долго рассказывать об этих удивительных изделиях. Которые странным образом часто незаслуженно не вызывают внимания посетителей музеев. Но, думаю, у нас ещё будет не одна возможность ближе познакомиться с искусством создания фарфоровых ваз. И вы, как и я в своё время, сможете понять и по достоинству оценить эти изделия.

Сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья.