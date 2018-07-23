- 10:03 В Раде оценили вероятность обмена Вышинского на украинских узников Кремля
- 9:54 Усик рассказал, кому посвятил победу над Гассиевым
- 9:30 Стало известно о новой попытке России сорвать независимость украинской церкви
- 9:21 Сегодня, 23 июля, на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит уролог Виктор Билык
- 9:14 Оккупанты начинают судилище над Павлом Грибом
- 8:47 Супрун сообщила, чем заменить «диабет на тарелке»
- 8:44 Небоевые потери террористов на Донбассе: трое танкистов сгорели живьем
- 8:29 Стрельба в Торонто: убийца расстрелял 14 человек и погиб
- 8:14 «Киевавтодор» назвал улицы столицы, на которых 23-24 июля ограничено движение транспорта
- 7:59 Трагедия на фестивале в Харцызске: семью убило молнией
Швеция охвачена лесными пожарами из-за самого жаркого июля в истории
В Швеции бушуют от 40 до 50 лесных пожаров одновременно. Ими охвачены огромные площади. В частности, три крупнейших за несколько десятилетий лесных пожара охватывают свыше 20 тысяч гектаров.
Эксперты считают, что причиной стихийного бедствия стала установившаяся на юге страны аномальная жара. По данным шведской метеорологической службы, июль стал самым жарким месяцем за 260 лет.
В борьбе с пожарами шведам помогают Франция, Италия и Германия. Эти страны направили в Швецию свои самолеты и вертолеты. Министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус заявил также, что посылает в шведскую провинцию Даларна 52 оперативные группы. Готовы к ним присоединиться в случае необходимости пожарные из Баварии и Ганновера.
В лесах прорубают просеки, чтобы помешать огню распространяться. «Ситуация по-прежнему серьезная, однако мы не наблюдаем ее ухудшения», — заявили 22 июля в правительстве Швеции.
Бушуют лесные пожары и на западе Латвии. Здесь крайне сложная ситуация наблюдается в области Курземе. От пожаров пострадали более 170 гектаров лесов и почти 400 гектаров торфяных болот. Пришлось даже провести эвакуацию местных жителей. По данным метеорологов, установившаяся в Латвии жара не спадет в ближайшие две недели.
влажность:
давление:
ветер:
“ Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!! ”