Швеция охвачена лесными пожарами из-за самого жаркого июля в истории

Мир

В Швеции бушуют от 40 до 50 лесных пожаров одновременно. Ими охвачены огромные площади. В частности, три крупнейших за несколько десятилетий лесных пожара охватывают свыше 20 тысяч гектаров.

Эксперты считают, что причиной стихийного бедствия стала установившаяся на юге страны аномальная жара. По данным шведской метеорологической службы, июль стал самым жарким месяцем за 260 лет.

В борьбе с пожарами шведам помогают Франция, Италия и Германия. Эти страны направили в Швецию свои самолеты и вертолеты. Министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус заявил также, что посылает в шведскую провинцию Даларна 52 оперативные группы. Готовы к ним присоединиться в случае необходимости пожарные из Баварии и Ганновера.

В лесах прорубают просеки, чтобы помешать огню распространяться. «Ситуация по-прежнему серьезная, однако мы не наблюдаем ее ухудшения», — заявили 22 июля в правительстве Швеции.

Бушуют лесные пожары и на западе Латвии. Здесь крайне сложная ситуация наблюдается в области Курземе. От пожаров пострадали более 170 гектаров лесов и почти 400 гектаров торфяных болот. Пришлось даже провести эвакуацию местных жителей. По данным метеорологов, установившаяся в Латвии жара не спадет в ближайшие две недели.