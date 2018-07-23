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Украинские войска ответили на провокации боевиков "ДНР-ЛНР" на Донбассе
За прошедшие сутки, 22 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.
Противник 15 раз открывал огонь по нашим позициям. Тяжелое вооружение не применялось.
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Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Новоалександровки, Зайцева, Авдеевки, Старогнатовки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Гнутово, Водяного и Широкино. В ходе боевых действий ранение получил один украинский воин.
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В течение текущих суток, 23 июля, боевики дважды открывали огонь по нашим позициям у Майорска и Широкино.
По данным разведки, двое оккупантов были ранены.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прифронтовой Марьинке прогремел взрыв: есть пострадавшие.
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“ — Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!.. ”