Украина

Украинские войска ответили на провокации боевиков "ДНР-ЛНР" на Донбассе

За прошедшие сутки, 22 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

Противник 15 раз открывал огонь по нашим позициям. Тяжелое вооружение не применялось.

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Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Новоалександровки, Зайцева, Авдеевки, Старогнатовки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Гнутово, Водяного и Широкино. В ходе боевых действий ранение получил один украинский воин.

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В течение текущих суток, 23 июля, боевики дважды открывали огонь по нашим позициям у Майорска и Широкино.

По данным разведки, двое оккупантов были ранены.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прифронтовой Марьинке прогремел взрыв: есть пострадавшие.