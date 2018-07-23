Спорт

Усика аплодисментами встретили в Киеве после яркой победы над Гассиевым в Москве (видео)

В киевском аэропорту «Жуляны» болельщики и журналисты встретили известного украинского боксера Александра Усика, накануне победившего россиянина Мурата Гассиев в финале Всемирной суперсерии бокса и ставшего абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

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На импровизированной пресс-конференции боксер заявил, что у него нет никакого ощущения от победы — он очень устал и думает о том, как приехать домой, отдохнуть и увидеть детей, сообщает Громадское.

«Я родителям ее (победу. — Ред.) посвящаю. Моего отца, к сожалению, уже нет, но есть люди, которые способствуют моему восхождению», — сказал боксер, комментируя свою победу.

Что же касается предложения премьер-министра Владимира Гройсмана присвоить ему звание Героя Украины, Александр Усик отметил, что его возможности «преувеличивают».

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А на страничке Радио Свобода в Facenook обнародована видеозапись встречи украинского боксера в столичном аэропорту.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в соцсетях активно шутили о победе Усика над Гассиевым в Москве: избил мальчика в трусиках.