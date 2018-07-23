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Есть надежда: маленького героя публикаций «ФАКТОВ» выписали из польской клиники после трансплантации костного мозга
Герой публикаций «ФАКТОВ» 9-летний мариуполец Никита Федоренко перенес трансплантацию костного мозга. Сложное вмешательство было проведено в университетской клинике польского города Быдгощ, куда Никита вместе с мамой уехали еще в начале апреля. Лишь на днях мальчику вместе с мамой разрешили покинуть больничный бокс. По мнению врачей, у Никиты есть все шансы на выздоровление.
- Нас уже выписали из клиники, — сказала «ФАКТАМ» мама Никиты Анна Федоренко. — Никита чувствует себя лучше, начинается процесс выздоровления. Пока мы остаемся в Польше. В августе будут проведены еще исследования, которые покажут, как прижился костный мозг от донора. Только после этого мы сможем вернуться домой.
Напомним, необходимая для операции сумма — 130 тысяч евро — была собрана людьми, не оставшимися равнодушными к к судьбе Никиты. Особенно после того, как в схватку за его жизнь вступил друг мальчика — киевлянин Лука Дадивадзе (на фото в заголовке вместе с Никитой), обратившийся ко взрослым в сюжете «ТСН»: «А вдруг взрослым вообще все равно то, что болеют дети…»
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