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Происшествия

Трагедия на фестивале в Харцызске: семью убило молнией

7:59 23 июля 2018   2237
удар молнии
Егор КРУШИЛИН, «ФАКТЫ» (Донецк)

В оккупированном городе Харцызске на Донетчине на Фестивале красок погибли люди, спрятавшиеся от дождя под деревом. В дерево ударила молния. Об этом сообщают пользователи соцсетей. По их данным, погибли шестилетний ребенок и его мать, а отец мальчика попал в реанимацию в очень тяжелом состоянии.

«Я стоял ещё с двумя людьми под этой самой ёлкой. Нас тоже немного зацепило. Нас оглушило, и ток немного прошел по рукам. Нам повезло, что мы стояли возле дерева, а те люди стояли именно под деревом. Самое страшное, что мы могли оказаться на месте тех людей. Голова до сих пор немного болит — после удара молнии», — пишет очевидец происшествия.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что молния убила жителя села на Полтавщине, а в Одесской области от удара молнии загорелась школа.

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