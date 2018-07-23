- 10:03 В Раде оценили вероятность обмена Вышинского на украинских узников Кремля
- 9:54 Усик рассказал, кому посвятил победу над Гассиевым
- 9:30 Стало известно о новой попытке России сорвать независимость украинской церкви
- 9:21 Сегодня, 23 июля, на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит уролог Виктор Билык
- 9:14 Оккупанты начинают судилище над Павлом Грибом
- 8:47 Супрун сообщила, чем заменить «диабет на тарелке»
- 8:44 Небоевые потери террористов на Донбассе: трое танкистов сгорели живьем
- 8:29 Стрельба в Торонто: убийца расстрелял 14 человек и погиб
- 8:14 «Киевавтодор» назвал улицы столицы, на которых 23-24 июля ограничено движение транспорта
- 7:59 Трагедия на фестивале в Харцызске: семью убило молнией
Трагедия на фестивале в Харцызске: семью убило молнией
В оккупированном городе Харцызске на Донетчине на Фестивале красок погибли люди, спрятавшиеся от дождя под деревом. В дерево ударила молния. Об этом сообщают пользователи соцсетей. По их данным, погибли шестилетний ребенок и его мать, а отец мальчика попал в реанимацию в очень тяжелом состоянии.
«Я стоял ещё с двумя людьми под этой самой ёлкой. Нас тоже немного зацепило. Нас оглушило, и ток немного прошел по рукам. Нам повезло, что мы стояли возле дерева, а те люди стояли именно под деревом. Самое страшное, что мы могли оказаться на месте тех людей. Голова до сих пор немного болит — после удара молнии», — пишет очевидец происшествия.
Читайте также: В США человек чудом остался жив после удара молнии
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что молния убила жителя села на Полтавщине, а в Одесской области от удара молнии загорелась школа.
влажность:
давление:
ветер:
“ Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил. ”