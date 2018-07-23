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«Киевавтодор» назвал улицы столицы, на которых 23-24 июля ограничено движение транспорта
В «Киевавтодоре» предупредили, где 23−24 июля водителям стоит учесть временные ограничения на дорогах, связанные с ремонтными работами:
- с 21.00 23 июля до 06.00 24 июля на улице Светлой;
- с 9.00 до 17.00 23 июля на улице Козелецкой (на участке между улицами Василенко и Радищева);
- с 6.00 до 23.00 23 июля на пересечении проспекта Космонавта Комарова и бульвара В. Гавела (на выезде с проспекта Космонавта Комарова на б-р Вацлава Гавела в направлении улицы Каблукова и на выезде с бульвара В. Гавела на проспект Космонавта Комарова в направлении центра города).
«Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с дорожными работами.
Кроме того, в коммунальной корпорации предупреждают, что в конце июля приступят к реконструкции улицы Туполева (планируют закончить работы в 2019 году), проезжую часть которой сделают четырехполосной. Вскоре начнется также капитальный ремонт улиц Леонтовича (планируют закончить работы до конца лета) и Рейтарской.
Напомним, что до 7 августа частично ограничено движение транспорта по Южному мосту. Ограничение, связанное с ремонтом деформационных швов на путепроводе, действует на эстакадном выезде на Южный мостовой переход со Столичного шоссе (во второй полосе движения) и на эстакадном выезде на Южный мостовой переход с Надднепрянского шоссе (в первой полосе движения).
До конца лета из-за ремонта прогонового строения на мосту имени Е. Патона частично ограничено движение в первой полосе в направлении с левого на правый берег Днепра. Также до конца лета продлится ремонт улиц Назаровской и Генерала Родимцева. В настоящее время ремонтируются путепроводы на улицах Кирилловской и Олены Телиги, Алматинской.
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