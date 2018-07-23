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Стрельба в Торонто: убийца расстрелял 14 человек и погиб
В полиции Торонто уточнили количество пострадавших в результате стрельбы на пересечении улиц Данфорт и Логан вечером воскресенья, 22 июля.
«14 жертв были расстреляны из пистолета. Взрослая женщина умерла, девушка находится в критическом состоянии. Подозреваемый мертв», — говорится в сообщении полиции Торонто в Twitter.
Toronto Police Chief Saunders has updated media from scene. 14 victims were shot with a handgun. 1 female adult has died. 1 young girl in critical condition. Suspect is dead (not included in 14 victim total) Witnesses call 416−808−2222 Anonymous tips 1−800−222−8477 #GO1341286 ^sm— Toronto Police (@TorontoPolice) 23 июля 2018 г.
Ранее свидетели рассказывали, что слышали в этом районе от 10 до 20 выстрелов, сообщает ctvnews. Некоторые из них утверждали, что видели стрелка в черном и что много людей лежали на земле после стрельбы.
Мотивы напавшего на людей в Торонто пока что не ясны.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», отель в Лас-Вегасе, из номера которого застрелили 58 человек, подал в суд на жертв.
Фото с сайта toronto.ctvnews.ca
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