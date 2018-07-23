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Небоевые потери террористов на Донбассе: трое танкистов сгорели живьем
Новость сообщил офицер ВСУ, который пишет в соцсетях под ником Анатолий Щтефан (Штирлиц).
Он проинформировал, что в последние дни только в подразделениях 7-й «омсбр» небоевые потери составили пять человек: трое танкистов — «командир роты», «зампотех» и наводчик-оператор — сгорели живьем (подробности Штефан не сообщил), одного боевика «забили до смерти „братушаны“ „Звездочет“ и „Черкес“, а „комбат“ 2-го батальона с санинструктором скрыли убийство». «И вот очередное сообщение о гибели двух террористов в результате нарушения мер безопасности», — подытожил офицер. Он добавил, что, по его информации, это сделали «свои же — случайно в спину».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сети появилось видео с дискотеки единственного курорта Седово на оккупированном Донбассе, куда прибыл «специальный отряд быстрого реагирования» боевиков и разогнал людей.
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