Супрун сообщила, чем заменить «диабет на тарелке»

Здоровье

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун предупредила людей, у которых после ужина часто возникает желание съесть что-нибудь сладкое, о том, что чрезмерное количество сахара в рационе может сработать как бомба замедленного действия и нанести вред здоровью.

«Комбинацию сахара, белой муки, масла и транс-жиров можно назвать своеобразным „диабетом на тарелке“. Кроме того, исследования связывают эти ингредиенты с высокими рисками появления сердечно-сосудистых болезней, ожирения, кариеса, болезней печени и некоторых видов рака. В натуральном виде сахар содержат фрукты, овощи, зерновые и молочные продукты. В их составе он, в основном, существует в форме фруктозы и лактозы. Для организма они важны, ведь наше тело переваривает эти продукты медленно, а сахар в них обеспечивает устойчивой энергией наши клетки», — пишет на своей страничке в социальных сетях Ульяна Супрун.

По ее словам, большую опасность для здоровья имеет сахар, искусственно добавленный в продукты. Это, в частности, сладкая газировка, ароматизированные йогурты и большинство десертов — пирожные, торты и печенья.

«ВОЗ рекомендует ограничить потребление свободного сахара 10 процентами от общего количества потребленных калорий. Для людей, которые ежедневно тратят в среднем 2000 ккал (а это большинство взрослых, ведущих малоактивный образ жизни) — до 50 г в сутки (10 чайных ложек). Если вы активны в течение дня и в целом разумно потребляете сладости — риски для здоровья кардинально уменьшаются. Однако не стоит забывать, что сахар во вкусных десертах — это, в основном, „пустые“ калории, которые не принесут вам никакой пользы. Поэтому лучше уменьшить количество таких продуктов в своем рационе насколько это возможно», — утверждает руководитель Минздрава.

Тем, кому сложно отказаться от сладкого, советуют следующее:

Готовить собственные десерты;

Контролировать порции и количество сладкого;

Сразу четко определять порцию.

«Отберите небольшое количество сладостей и перед тем, как начать есть, просто отложите подальше все остальное. Помните, самый безопасный способ потреблять сладкое — выбрать наиболее полезные альтернативы. Черный шоколад, орехи, мед и сухофрукты могут заменить вредные пирожные с кремом», — советует Ульяна Супрун.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Супрун рассказала, какая еда поможет от всех болезней.