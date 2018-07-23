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Сегодня, 23 июля, на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит уролог Виктор Билык
Как правильно лечить цистит? Чем отличается лечение аденомы на разных стадиях? Как оперируют аденому? Какие причины мочекаменной болезни и как с ней справиться?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 23 июля, с 15.00 до 16.00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит уролог Виктор Иванович Билык.
Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74
Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]
Материал о прямой линии читайте в четверг, 2 августа
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“ Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать. ”