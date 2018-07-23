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Здоровье Скорая помощь "ФАКТОВ"

Сегодня, 23 июля, на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит уролог Виктор Билык

9:21 23 июля 2018   34
Сегодня, 23 июля, на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит уролог Виктор Билык
Инф. «ФАКТОВ»

Как правильно лечить цистит? Чем отличается лечение аденомы на разных стадиях? Как оперируют аденому? Какие причины мочекаменной болезни и как с ней справиться?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 23 июля, с 15.00 до 16.00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит уролог Виктор Иванович Билык.

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]

Материал о прямой линии читайте в четверг, 2 августа

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