Сегодня, 23 июля, на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит уролог Виктор Билык

Как правильно лечить цистит? Чем отличается лечение аденомы на разных стадиях? Как оперируют аденому? Какие причины мочекаменной болезни и как с ней справиться?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 23 июля, с 15.00 до 16.00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит уролог Виктор Иванович Билык.

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]

Материал о прямой линии читайте в четверг, 2 августа