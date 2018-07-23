Усик рассказал, кому посвятил победу над Гассиевым

Спорт

Абсолютный чемпион, обладатель четырех поясов WBC, WBA, WBO и IBF, а также трофея Мохаммеда Али Александр Усик (15 побед, 11 из них — нокаутом) вернулся в Украину.

В общении с журналистами, встречавшими его в аэропорту, Александр рассказал, кому посвятил победу над россиянином Муратом Гассиевым (26 побед, 19 из них — нокаутом, 1 поражение). «Посвящаю победу отцу, которого уже нет, и людям, которые способствуют моим титулам. Был приятно удивлен большому количеству украинцев на бое, также меня поддерживали местные жители. Кубок Мохаммеда Али не брали с собой: в багаже он мог потеряться, а в качестве ручной клади его бы не позволили пронести, слишком большой. У нас дома сейчас ремонт, жена уже спланировала места под кубок и пояса», — сообщил 31-летний крымчанин.

Также президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов заявил, что Александр Усик войдет в Музей боксерской славы, который вскоре будет создан в Украине. «Для первого в истории Украины абсолютного чемпиона и единственного действующего абсолютного чемпиона в профессиональном боксе там уже приготовлено место», — сообщил Завьялов.

Добавлю, что после победы над Гассиевым и завоевания четырех чемпионских поясов Усик поднялся на второе место в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии авторитетного боксерского портала World Boxing News. Возглавляет же его соотечественник и кум Александра Василий Ломаченко (11 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение), продолжающий восстанавливаться после операции на плече.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик выкинул тысячу ударов по Гассиеву: опубликована любопытная статистика боя.