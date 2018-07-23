В Раде оценили вероятность обмена Вышинского на украинских узников Кремля

Политика

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ирина Геращенко оценила перспективы обмена украинских узников Кремля.

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В интервью «Украинской правде» она заявила, что судьбу политзаключенных может решить только президент РФ Владимир Путин, а Запад «демонстрирует лояльность и слабохарактерность, развязывая диктатору руки».

Отвечая на вопрос о реальности обмена арестованного руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского (подозреваемого в госизмене) на незаконно осужденного в России по надуманным обвинениям в шпионаже собкора «Укринформа» в Париже Романа Сущенко, Ирина Геращенко заявила: «Украинская сторона готова к различным компромиссам. Хочу со всей ответственностью подчеркнуть, что фамилия Вышинского ни разу не звучала в Минске. Его (вопрос о Вышинском, — Ред.) никто ни разу нигде не поднимал. Пусть делают предложение, мы его рассмотрим».

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Что же касается гражданства Вышинского, то, по словам первого вице-спикера, об этом следует спрашивать у самого журналиста: «Мы знаем, что он обратился к России: „Родина, забери меня“. Можно я не буду комментировать действия человека, который написал, что его Родина — это Москва? Я ж не думаю, что он делал это под давлением или под действием психотропных веществ».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине приняли новое решение по аресту Вышинского

