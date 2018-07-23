Сделано громкое признание о причастности боевиков ДНР к страшному расстрелу людей в Донецке (видео)

Украина

В сети появилось видео, на котором боевик «ДНР» Денис Лотов пролил свет на события трехлетней давности, когда 22 января 2015 года в Донецке снаряд попал в троллейбус, стоящий на остановке. Тогда сообщалось о гибели 13 человек. Террористы, как водится, обвинили во всем «украинскую ДРГ».

«Были разборки между „Оплотом“ и казаками Сафоновскими. Кто-то у кого-то что-то отжал. Казаки приехали наказывать. И из миномета стреляли по „оплотовской“ базе, которая находится рядом. Промазали и попали по остановке и троллейбусу», — заявил боевик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», появилось показательное видео с единственного курорта на оккупированном Донбассе: прав тот, у кого автомат.