Путин применит новую хитрую тактику: названа главная опасность для Украины

Политика

Кремлю неинтересно присоединение Донбасса к России — он хочет сохранить свое влияние на всю Украину. Перед выборами президента и Верховной Рады Украина должна быть готова к сильному влиянию из-за поребрика.

Такое мнение высказал российский политолог Андрей Пионтковский в интервью «Апострофу».

«Ему (Путину. — Ред.) Донбасс никогда не был нужен, ему вся Украина нужна. В этом же и состоит суть его агрессии», — говорит Пионтковский.

Комментируя информацию о предложении лидера РФ президенту США Дональду Трампу о проведении нового референдума на оккупированных территориях восточной Украины, эксперт сказал: «Поэтому нужно опасаться не инициатив с Донбассом, а активнейшего участия в избирательной компании во всех смыслах. В том числе в поддержке определенных кандидатов».

Пионтковский отметил: «Все заявления Юлии Тимошенко о ее новом курсе — они же ничем не отличаются от заявления Виктора Медведчука, который непонятно почему до сих пор не в тюрьме сидит, а является крупным политическим деятелем».

По убеждениям публициста, это последняя ставка Путина. Первой попыткой взять Украину под контроль была реализация плана так называемой «Новороссии». «Когда это провалилось, он придумал идею втолкнуть Лугандонию (ДНР и ЛНР) в Украину. Но и этого добиться не удалось. А сейчас будет третья попытка — попробовать взять власть в Украине целиком, в процессе избирательной кампании», — считает эксперт.

Напомним, ранее А. Пионтковский спрогнозировал, что осенью этого года Россия начнет полномасшабную гибридную войну против Украины. Он также считает, что конфликт в Украине закончится, когда в России хунта отстранит президента Путина от власти.