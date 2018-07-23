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Когда в Украине легализуют криптовалюты
В Украине продолжается процесс подготовки к легализации криптовалют. В частности, Совет по финансовой стабильности поддержал концепцию регулирования операций с криптовалютами, которая предполагает признание в Украине определенных категорий криптовалют и токенов финансовыми инструментами.
«Это важный первый шаг в формировании консенсуса среди государственных органов и финансовых регуляторов, который подтверждает готовность работать с Верховной Радой Украины и крипторынком по формированию законодательной и нормативной базы, что обеспечит прозрачность и качество отношений инвесторов и участников рынка с криптовалютами», — заявил председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев.
Стоит отметить, что в состав Совета по финансовой стабильности, созданного в марте 2015 года, входят руководители Национального банка Украины, Министерства финансов Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, и Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Поэтому принятое решение говорит о намерении легализовать криптовалюты в Украине уже в ближайшее время, но под контролем государства.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в НБУ уже больше года идет процесс создания собственной электронной денежной единицы — криптогривни. А недавно на общественное обсуждение был выставлен проект закона «О применении технологии распределенного реестра цифровых транзакций и правовом статусе токенов и криптовалют в Украине». По мнению некоторых экспертов, закон о легализация криптовалют в Украине может быть принят до конца нынешнего года.
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