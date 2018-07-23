Юрий Луценко показал фото новорожденной внучки (фото)

Украина

Генеральный прокурор Юрий Луценко и его супруга народный депутат Украины Ирина Луценко сообщили о пополнении в семействе — рождении первой внучки.

«У Саши и Насти родилась девочка. Александра Александровна Луценко. Мама и маленькая чувствуют себя хорошо. У меня двое прекрасных сыновей, которыми я очень горжусь, но всегда мечтала о девочке. И вот она появилась в нашей семье! Я бесконечно счастлива», — сообщила Ирина Луценко в социальных сетях.

А Юрий Луценко на своей страничке в Facebook показал фото счастливых родителей и новорожденной. «Смакую новий статус дЕда. Это и есть счастье. Спасибо всем за поздравления», — пишет генеральный прокурор.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный депутат Украины Олег Ляшко сделал «серьезное предложение» своей гражданской жене Росите.

Фото из Facebook.