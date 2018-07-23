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Юрий Луценко показал фото новорожденной внучки (фото)
Генеральный прокурор Юрий Луценко и его супруга народный депутат Украины Ирина Луценко сообщили о пополнении в семействе — рождении первой внучки.
«У Саши и Насти родилась девочка. Александра Александровна Луценко. Мама и маленькая чувствуют себя хорошо. У меня двое прекрасных сыновей, которыми я очень горжусь, но всегда мечтала о девочке. И вот она появилась в нашей семье! Я бесконечно счастлива», — сообщила Ирина Луценко в социальных сетях.
А Юрий Луценко на своей страничке в Facebook показал фото счастливых родителей и новорожденной. «Смакую новий статус дЕда. Это и есть счастье. Спасибо всем за поздравления», — пишет генеральный прокурор.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный депутат Украины Олег Ляшко сделал «серьезное предложение» своей гражданской жене Росите.
Фото из Facebook.
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“ Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать. ”