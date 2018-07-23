Конец коммунизма: на Кубе узаконили частную собственность

Мир

В воскресенье, 22 июля, Национальная ассамблея народной власти Кубы (так официальное именуется парламент страны) единогласно одобрила проект новой конституции. Он содержит 224 статьи.

Документ легализует частную собственность и открывает путь для легализации однополых браков. Перед кубинцами уже не ставится цель построения коммунистического общества. Кроме того, вводится должность премьер-министра. А это означает разделение полномочий между главой государства и главой правительства.

Глава государства Мигель Диас-Канель по окончании голосования в парламенте заявил, что конституционная реформа «усилит сплоченность кубинцев вокруг революции». Принятый основной закон, по его словам, открывает путь к дальнейшему развитию рыночной экономики и расширяет права граждан.

Прежняя конституция была принята в 1976 году. Правящая на Кубе Коммунистическая партия уже одобрила проект новой конституции. С 13 августа (день рождения покойного лидера кубинской революции Фиделя Кастро) и до 15 октября документ вынесут на всенародное обсуждение.

Мигель Диас-Канель призвал сограждан активно и осмысленно обсудить проект новой конституции. Он подчеркнул, что каждый кубинец может свободно высказывать свое мнение.

Напомним, смена власти на Кубе произошла в апреле 2018 года.