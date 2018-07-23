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Советы Супрун: как правильно проходить медобследования
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун разъяснила, какие обследования и в каком возрасте следует проходить, чтобы выявить заболевание раком на ранних стадиях.
«Большинство форм рака можно вылечить на начальных стадиях. Например, рак молочной железы на I стадии излечим в 95% женщин. Зато каждой четвертой женщине в Украине рак груди диагностируют уже на III-IV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается. Похожая ситуация и со здоровьем мужчин: в 21% случаев рак простаты обнаруживают уже на метастатических стадиях», — утверждает Ульяна Супрун.
Для того, чтобы не запустить заболевание, медики советуют своевременно проходить обследования.
Женщинам:
от 20 до 29 лет:
- клиническое обследование молочных желез — 1 раз в год;
- цитологическое диагностику (ПАП-тест) на рак шейки матки — с 21 года, 1 раз в 3 года.
от 30 до 39 лет:
- клиническое обследование молочных желез — 1 раз в год;
- цитологическое диагностику (ПАП-тест) и тест на вирус папилломы человека (ВПЧ-тест) — 1 раз в 5 лет.
от 40 до 49 лет:
- клиническое обследование молочных желез — 1 раз в год;
- маммографию — 1 раз в 2 года;
- цитологическое диагностику (ПАП-тест) и тест на вирус папилломы человека (ВПЧ-тест) — 1 раз в 5 лет.
от 50 лет:
- клиническое обследование молочных желез — 1 раз в год;
- маммография — 1 раз в 2 года;
- колоноскопию — 1 раз в 5 лет.
после 60 — обследования назначает семейный врач или терапевт по необходимости.
Мужчинам:
от 40 до 49 лет:
- осмотр у уролога — 1 раз в год;
- после осмотра врач может назначить анализ крови на ПСА-тест (Простат-специфический антиген).
от 50 лет:
- осмотр у уролога — 1 раз в год;
- после осмотра врач может назначить анализ крови на ПСА-тест (Простат-специфический антиген);
- колоноскопию — 1 раз в 5 лет.
после 60 — обследования назначает семейный врач или терапевт по необходимости.
«Независимо от вашего возраста и состояния здоровья, если вы заметили любые изменения, то сразу обратитесь к своему семейному врачу или терапевту. Он направит вас на соответствующие обследования или к узкому специалисту», — советует Ульяна Супрун.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Супрун сообщила, чем заменить «диабет на тарелке».
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давление:
ветер:
“ — Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.”