Советы Супрун: как правильно проходить медобследования

Здоровье

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун разъяснила, какие обследования и в каком возрасте следует проходить, чтобы выявить заболевание раком на ранних стадиях.

«Большинство форм рака можно вылечить на начальных стадиях. Например, рак молочной железы на I стадии излечим в 95% женщин. Зато каждой четвертой женщине в Украине рак груди диагностируют уже на III-IV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается. Похожая ситуация и со здоровьем мужчин: в 21% случаев рак простаты обнаруживают уже на метастатических стадиях», — утверждает Ульяна Супрун.

Для того, чтобы не запустить заболевание, медики советуют своевременно проходить обследования.

Женщинам:

от 20 до 29 лет:

клиническое обследование молочных желез — 1 раз в год;

цитологическое диагностику (ПАП-тест) на рак шейки матки — с 21 года, 1 раз в 3 года.

от 30 до 39 лет:

клиническое обследование молочных желез — 1 раз в год;

цитологическое диагностику (ПАП-тест) и тест на вирус папилломы человека (ВПЧ-тест) — 1 раз в 5 лет.

от 40 до 49 лет:

клиническое обследование молочных желез — 1 раз в год;

маммографию — 1 раз в 2 года;

цитологическое диагностику (ПАП-тест) и тест на вирус папилломы человека (ВПЧ-тест) — 1 раз в 5 лет.

от 50 лет:

клиническое обследование молочных желез — 1 раз в год;

маммография — 1 раз в 2 года;

колоноскопию — 1 раз в 5 лет.

после 60 — обследования назначает семейный врач или терапевт по необходимости.

Мужчинам:

от 40 до 49 лет:

осмотр у уролога — 1 раз в год;

после осмотра врач может назначить анализ крови на ПСА-тест (Простат-специфический антиген).

от 50 лет:

осмотр у уролога — 1 раз в год;

после осмотра врач может назначить анализ крови на ПСА-тест (Простат-специфический антиген);

колоноскопию — 1 раз в 5 лет.

после 60 — обследования назначает семейный врач или терапевт по необходимости.

«Независимо от вашего возраста и состояния здоровья, если вы заметили любые изменения, то сразу обратитесь к своему семейному врачу или терапевту. Он направит вас на соответствующие обследования или к узкому специалисту», — советует Ульяна Супрун.

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