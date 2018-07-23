Нападающий сборной Франции выполнил свое обещание после ЧМ-2018 (фото)

Спорт

Форвард сборной Франции Оливье Жиру перед чемпионатом мира дал обещание, что в случае победы его сборной на мундиале подстрижется практически наголо.

«Сказано — сделано», — подписал фото в Instagram футболист, прикрепив в качестве подтверждения фото после стрижки.

Примечательно, что на самом чемпионате мира нападающий провел шесть матчей (больше сыграли только Варан, Эрнандес, Канте, Гризманн и Мбаппе), не забив ни одного мяча. При этом главный тренер «трехцветных» Дидье Дешам отметил важность футболиста в игре команды. «Это очень важный футболист для нас, играет большую роль. Жиру щедрый человек и никогда не жалуется, когда нужно поработать на команду. Да, форварду нужно забивать, но Оливье вносит баланс в наш футбол и оттягивает на защитников, развязывая руки Мбаппе и Гризманну», — отметил специалист.

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