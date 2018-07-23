Когда на АЗС прекратится рост цен на газ, — прогноз эксперта

Деньги



Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на украинских автозаправках существенно подорожал сжиженный газ, в то время как цены на бензин и дизтопливо остаются стабильными. В понедельник, 23 июля, средняя по стране стоимость литра бензина А-95 составила 29,18 грн, дизельного топлива — 27,01 грн, сжиженного газа — 14,03 грн. Стоит отметить, что за период с 6 июля, средняя цена литра сжиженного газа выросла более чем 70 копеек. Однако эксперты считают, что в ближайшее время рост стоимости сжиженного газа прекратится.

«Розничные цены на автомобильный газ в крупных отечественных сетях АЗС имеют потенциал роста до 14,50 грн за литр. Я считаю, что для более ощутимого увеличения стоимости этого топлива нет оснований», — сообщил «ФАКТАМ» аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн.

По его словам словам, на стоимость автогаза в Украине сегодня влияют два основных фактора.

«Основной драйвер роста, это подорожание топлива в России, которая пока остается крупнейшим поставщиком автогаза на украинский рынок. По результатам первого полугодия из этой страны был получен 41% всего сжиженного газа на отечественном топливном рынке. С мая по июнь стоимость газа в России установила исторический рекорд. Динамика обусловлена резким увеличением спроса на автогаз на внутреннем российском рынке, а также ремонтными работами на ряде крупных предприятий в России. Из-за повышения спроса впервые за 3,5 года в России была введена заградительная пошлина на экспорт сжиженного газа. Эти процессы отразились на рынке всей Восточной Европы.

Вторым фактором, который оказывает сдерживающий эффект на цены в Украине, является снижение цен на сжиженный газ в Европе и, в частности, в Средиземноморье. Этот процесс связан с падением стоимости нефти — с почти 80 до 72 долларов за баррель.

Разнонаправленная динамика цен в РФ и Европе уже сделала выгодными поставки автогаза морем и через западную границу. Мы фиксируем активизацию импорта из Польши, а также морским транспортом. Ближе к августу в Украине исчерпаются существующие запасы более дорогого автогаза и альтернативные источники поставок будут задействованы более активно. Это может привести к снижению розничных цен на сжиженный газ в первой половине августа", — считает Артем Куюн.

При этом эксперт отметил, что даже с учетом заметного роста цены, автогаз все еще остается более выгодным топливом по сравнению с бензином. Как результат, по итогам первого полугодия нынешнего года его потребление в Украине выросло по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 13,5%, — до 855,5 тыс. тонн.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по мнению президента Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонида Косянчука, использование вместо бензина сжиженного газа становится экономически невыгодным при цене выше 14,5 гривни за литр.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»