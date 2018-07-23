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Нардепа-беглеца Онищенко вызвали на допрос в Украину
Беглого украинского парламентария Александра Онищенко, покинувшего Украину еще летом 2016 года (Верховная Рада дала согласие на его привлечение к уголовной ответственности по подозрению в хищении средств при добыче и продаже газа, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму почти 1,6 миллиарда гривен), ждут на допрос в Национальном антикоррупционном бюро.
«Повестка о вызове подозреваемого Онищенко Александра Романовича, зарегистрированного по адресу: г. Киев, проул. Редутный. Вам необходимо прибыть в 12:00
Напомним, что в конце 2017 года суд разрешил заочное расследование дела Онищенко. разыскиваемого в Украине народного депутата Александра Онищенко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полиция расследует действия НАБУ при ведении переговоров с Онищенко.
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“ - Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...”