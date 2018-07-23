Нардепа-беглеца Онищенко вызвали на допрос в Украину

Украина

Беглого украинского парламентария Александра Онищенко, покинувшего Украину еще летом 2016 года (Верховная Рада дала согласие на его привлечение к уголовной ответственности по подозрению в хищении средств при добыче и продаже газа, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму почти 1,6 миллиарда гривен), ждут на допрос в Национальном антикоррупционном бюро.

«Повестка о вызове подозреваемого Онищенко Александра Романовича, зарегистрированного по адресу: г. Киев, проул. Редутный. Вам необходимо прибыть в 12:00 26.07.2018 к детективу Национального бюро по адресу: г. Киев, ул. Василия Сурикова, 3 для допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве № 42 015 110 000 000 120», — говорится в документе, опубликованном на сайте НАБУ. Уважительными причинами неявки в повестке названы, в частности, задержание, пребывание под стражей или отбывания наказания, обстоятельства непреодолимой силы вроде эпидемий, военных событий, стихийных бедствий.

Напомним, что в конце 2017 года суд разрешил заочное расследование дела Онищенко. разыскиваемого в Украине народного депутата Александра Онищенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полиция расследует действия НАБУ при ведении переговоров с Онищенко.