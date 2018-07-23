Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Кровавое ДТП под Житомиром: новые подробности о состоянии пострадавших (фото)

13:04 23 июля 2018   353
Кровавое ДТП под Житомиром
Александр ЛЕЩЕНКО, «ФАКТЫ»

Начальник Житомирского областного управления здравоохранения Николай Суслик во время совещания 23 июля сообщил о состоянии здоровья пострадавших в результате ДТП, которое произошло 20 июля в селе Глубочицы под Житомиром. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской облгосадминистрации.

По словам Николая Суслика, четверо пострадавших уже чувствую себя значительно лучше, а одну пациентку, жительницу Новоград-Волынского, уже выписали из больницы.

«Еще троих планируем выписать в ближайшие дни. Стабильно тяжелыми остаются четверо пострадавших, из которых двое — дети. Маленькие пациенты сейчас находятся в реанимации областной детской больницы. У еще одного пострадавшего состояние средней тяжести», — сказал начальник областного управления охраны здоровья. По его словам, все пострадавшие получают максимальную медпомощь и полностью обеспечены необходимыми лекарствами.

Николай Суслик добавил, что тела восьми погибших в результате столкновения маршрутки с фурой уже забрали родные и близкие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о задержании владельца маршрутки, в которой погибли 10 человек. В понедельник, 23 июля, как стало известно «ФАКТАМ», началось судебное заседание, на котором владельцу микроавтобуса — 41-летнему жителю Ровенской области — избирают меру пресечения.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО, специально для «ФАКТОВ»

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины