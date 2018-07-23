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Кровавое ДТП под Житомиром: новые подробности о состоянии пострадавших (фото)
Начальник Житомирского областного управления здравоохранения Николай Суслик во время совещания 23 июля сообщил о состоянии здоровья пострадавших в результате ДТП, которое произошло 20 июля в селе Глубочицы под Житомиром. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской облгосадминистрации.
По словам Николая Суслика, четверо пострадавших уже чувствую себя значительно лучше, а одну пациентку, жительницу Новоград-Волынского, уже выписали из больницы.
«Еще троих планируем выписать в ближайшие дни. Стабильно тяжелыми остаются четверо пострадавших, из которых двое — дети. Маленькие пациенты сейчас находятся в реанимации областной детской больницы. У еще одного пострадавшего состояние средней тяжести», — сказал начальник областного управления охраны здоровья. По его словам, все пострадавшие получают максимальную медпомощь и полностью обеспечены необходимыми лекарствами.
Николай Суслик добавил, что тела восьми погибших в результате столкновения маршрутки с фурой уже забрали родные и близкие.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о задержании владельца маршрутки, в которой погибли 10 человек. В понедельник, 23 июля, как стало известно «ФАКТАМ», началось судебное заседание, на котором владельцу микроавтобуса — 41-летнему жителю Ровенской области — избирают меру пресечения.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО, специально для «ФАКТОВ»
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