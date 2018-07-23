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Дело Гриба в России отправили на доработку
В Ростове-на-Дону завершилось первое заседание по делу украинца Павла Гриба, которому в России инкриминируют подстрекательство к террористическому акту.
Как сообщила журналистка Громадского Ирина Ромалийская, коллегия судей Северо-Кавказского окружного военного суда приняла решение отправить дело прокурорам на доработку.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на первом заседании Павел Гриб заявил, что не признает свою вину.
Фото Ирины Ромалийской из Facebook
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