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Бьют по голове и насилуют: Геращенко рассказала об издевательства боевиков «ДНР/ЛНР» над пленными украинцами
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что все освобожденные заложники возвращаются в Украину с серьезным травматическим синдромом.
«Сначала они проходят медицинский осмотр и проверку спецслужб. Не только потому, что их в чем-то подозревают. Нет. На самом деле, именно из этих разговоров мы по крупицам собираем информацию о том, кого еще могут удерживать боевики. У меня есть справка от врачей — у всех освобожденных были черепно-мозговые травмы. Их пытали, били по голове. Двенадцать признались в изнасилованиях. Когда ты знаешь обо всем этом ужасе, очень болезненно переживаешь любые улыбки мировых лидеров с Путиным. Нет там чему смеяться», — заявила Ирина Геращенко в интервью «Украинской правде».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ирина Геращенко оценила вероятность обмена Вышинского на украинских узников Кремля: «Пусть делают предложение».
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