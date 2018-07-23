Убийце Ноздровской Россошанскому изменили статью: теперь ему грозит пожизненное

Украина

Прокуратура Киевской области изменила подозрение Юрию Россошанскому, которого обвиняют в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровськой на часть вторую п. 4 статьи 115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Украины. Ее санкции предусматривают лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

При этом отмечается, что Россошанский задержан правоохранительными органами в начале января 2018 года по подозрению в убийстве Ноздровской. Ранее ему было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Также, следствие получило выводы судебно-медицинской экспертизы, которые указали на многочисленные ножевые ранения у потерпевшей, что стало основанием для изменения ранее сообщенного подозрения.

«На основании ст. 290 УПК Украины сторонам открытые материалы для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу»,— говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Шевченковский районный суд Киева продлил арест подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрия Россошанского до 24 августа 2018 года.