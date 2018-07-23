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- 14:14 В Украине снизят акцизы на «евробляхи»: что изменится
В Украине снизят акцизы на «евробляхи»: что изменится
Перед уходом на каникулы Верховная Рада сделала первый шаг к урегулированию проблем с авто на «еврономерах» — был принят в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств».
Такое решение парламента с восторгом восприняли протестующие под Радой владельцы «Еврономеров». Документом предлагается установить определение акциза по новой формуле: ставка = ставка базовая х К двигатель х К возраст.
В этой формуле ставка для бензиновых двигателей установлена в размере 50 евро, а для дизельных — 75 евро. «К двигатель» — это коэффициент объема двигателя соответствующего транспортного средства, разделенного на 1000 см³ (например, при объеме мотора в 2000 см³ ставка будет 2). «К возраст» — коэффициент, равный возрасту машины, но с года, следующего за годом ее производства и до года определения ставки акциза (для нового транспорта либо использовавшегося до одного полного календарного года коэффициент равен 1).
Для понимания этой формулы «ФАКТЫ» приводят пример, рассчитав акциз на достаточно популярный в Украине подержанный автомобиль Ford Mondeo 2015 года выпуска с объемом бензинового двигателя 2000 см³.
Ставка = 50x2x2.
То есть акциз на такое транспортное средство будет равен 200 евро. При этом, на сегодняшний день этот налог с учетом льготных ставок, действующих до конца 2018 года, составляет 534 евро. Снижение акцизного сбора удешевит стоимость авто для украинцев.
Подробнее о новых инициативах по поводу авто на еврономерах читайте в свежем номере газеты «ФАКТЫ» 26 июля.
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