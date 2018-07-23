На «проклятом месте» в Бердянске за месяц утонули три человека: подробности трагедии

Происшествия

На популярном курорте в Бердянске за месяц на одном и том же месте погибли три человека. 22 июля, пытаясь спасти троих своих внуков, утонула 66-летняя пенсионерка. А в июне там же утонули пожилой мужчина и мальчик. Об этом «ФАКТАМ» рассказали в пресс-службе ГСЧС Запорожской области.

«Бабушка с тремя внуками — мальчиками 6, 8 и 15 лет — приехала отдыхать в Бердянск. Ребята, несмотря на шторм, решили поплавать на надувном матраце. Когда они отплыли на достаточно большое расстояние от берега, поднялась волна, которая смыла мальчишек в море. Все это происходило на глазах у бабушки. Пенсионерка, не раздумывая, бросилась спасать внуков. На помощь поспешили еще несколько отдыхающих. Тонущих мальчишек удалось спасти. Уже на берегу отдыхающие оказали детям первую помощь, даже откачивали из легких воду.

Один из детей, придя в себя, спросил, где бабушка. Оказалось, в суматохе о женщине забыли. Пенсионерка проплыла всего несколько метров и пошла ко дну. Минут через десять ее тело выбросило волнами на берег.

На этом самом месте в июне утонули пожилой мужчина с внуком. Была аналогичная ситуация. Мальчик заплыл далеко, начал тонуть, дедушка бросился спасать ребенка. Это произошло в районе третей дамбы. Отдыхающие начали говорить о «проклятом месте».

Нет никакой мистики в том, что две трагедии произошли за короткий период в одном и том же месте. Там очень сильное подводное течение, купаться и плавать запрещено. О чем и написано на многочисленных табличках, установленных на берегу", — пояснили в пресс-службе ГСЧС Запорожской области.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Бердянске двое мужчин — ветеран АТО и бывший спасатель — ночью вытащили на берег тонувшего 18-летнего пловца, у которого ласты запутались в водорослях.

