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Дело Ефремова: начато спецрасследование в отношении еще одного экс-нардепа
Генеральная прокуратура Украины 20 июля подала в суд ходатайство о проведении специального досудебного расследования в отношении бывшего народного депутата Сергея Горохова и экс-чиновников Луганской области, которые подозреваются в совершении в 2014 году ряда особо тяжких уголовных преступлений совместно с председателем депутатской фракции «Партии регионов» Александром Ефремовым. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенкона своей странице в Facebook.p>
«Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Главного следственного управления Генпрокуратуры, совместно с управлением процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата Государственного бюро расследований, в ходе досудебного расследования собрано достаточно надлежащих и допустимых доказательств для осуществления специального досудебного расследования в отношении народного депутата Украины VII созыва С. Горохова и бывших председателя Луганского областного совета В. Голенко, его первого заместителя Е. Харина, Луганского городского головы С. Кравченко и его первого заместителя М. Пилавова»,— написал Лысенко.
Ранее сообщалось, что уголовное производство в отношении Ефремова рассматривается в Старобельском районном суде Луганской области, к обвиняемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Подозреваемые в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258−3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины С. Горохов, В. Голенко, Е. Харин, С. Кравченко и М. Пилавов находятся в розыске, проведение которого поручено сотрудникам Службы безопасности Украины.
Генеральной прокуратурой Украины получено постановления следственного судьи о разрешении на задержание подозреваемых с целью поводу участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 1 августа 2016 гожа Печерский райсуд Киева взял под стражу экс-председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова. Кроме посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, Ефремову инкриминируется государственная измена, прямая поддержка преступной организации «ЛНР», а также незаконное завладение имуществом «Луганскуголь». 4 января 2017 прокуратура направила в суд обвинения против Ефремова. 26 апреля Старобельский районный суд Луганской области продлил меру пресечения бывшему председателю парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову, в виде содержания под стражей до 24 июня.
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“ Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»”