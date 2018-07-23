Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество

Сразу шесть украинских вузов вошли в рейтинг лучших в мире

14:58 23 июля 2018   226
Мировой рейтинг университетов The QS World University Rankings
Инф. «ФАКТОВ»

Шесть украинских высших учебных заведений вошли в мировой рейтинг университетов The QS World University Rankings, первые места в котором занимают известные во всем мире Массачусетский технологический университет, США (1 место), Стэнфордский университет, США (2 место), Гарвардский университет, США (3 место), Калифонийський технологический университет, США (4 место) и Кембридж, Великобритания (5 место).

Среди наших вузов наиболее высокую позицию заняли Харьковский национальный университет им. Каразина (входит в группу с 401-го по 410-е место) и Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко (в группе 411−420), сообщает «Укринформ».

В следующей сотне — Национальный технический университет «Киевский политехнический институт им. Сикорского» (группа с 501-го по 550-е место). Далее в рейтинге расположился Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» (группа 701−750), Донецкий национальный университет им. Стуса и Сумской государственный университет (занимают позиции в группе 801−1000).

Сообщается, что рейтинг The QS World University Rankings составляет британская компания Quacquarelli Symonds. В его основе — анкетирование работодателей и преподавателей со всего мира.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине назвали проходной балл для поступления на медицинские специальности.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины