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Сразу шесть украинских вузов вошли в рейтинг лучших в мире
Шесть украинских высших учебных заведений вошли в мировой рейтинг университетов The QS World University Rankings, первые места в котором занимают известные во всем мире Массачусетский технологический университет, США (1 место), Стэнфордский университет, США (2 место), Гарвардский университет, США (3 место), Калифонийський технологический университет, США (4 место) и Кембридж, Великобритания (5 место).
Среди наших вузов наиболее высокую позицию заняли Харьковский национальный университет им. Каразина (входит в группу с 401-го по 410-е место) и Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко (в группе 411−420), сообщает «Укринформ».
В следующей сотне — Национальный технический университет «Киевский политехнический институт им. Сикорского» (группа с 501-го по 550-е место). Далее в рейтинге расположился Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» (группа 701−750), Донецкий национальный университет им. Стуса и Сумской государственный университет (занимают позиции в группе 801−1000).
Сообщается, что рейтинг The QS World University Rankings составляет британская компания Quacquarelli Symonds. В его основе — анкетирование работодателей и преподавателей со всего мира.
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