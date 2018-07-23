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В Киеве грузовик вломился в кафе (фото)
Неординарное ДТП случилось в ночь на 23 июля в Киеве. Грузовик, проезжавший по улице Искровской в Соломенском районе города, влетел в расположенное там же кафе. По фото, сделанным очевидцами аварии, видно, что остановился грузовик уже после того, как полностью заехал на террасу заведения.
В кафе в момент инцидента посетителей не было, потому обошлось без пострадавших. Водитель и пассажиры грузовика с места ДТП скрылись, их состояние после аварии не известно. На месте работает патрульная полиция.
Напомним, ранее под Киевом в ДТП попал автобус, водитель которого уснул за рулем. Транспортное средство съехало в кювет.
Фото dtp.kiev.ua
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“ — Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...”