В Киеве грузовик вломился в кафе (фото)

Происшествия

Неординарное ДТП случилось в ночь на 23 июля в Киеве. Грузовик, проезжавший по улице Искровской в Соломенском районе города, влетел в расположенное там же кафе. По фото, сделанным очевидцами аварии, видно, что остановился грузовик уже после того, как полностью заехал на террасу заведения.

В кафе в момент инцидента посетителей не было, потому обошлось без пострадавших. Водитель и пассажиры грузовика с места ДТП скрылись, их состояние после аварии не известно. На месте работает патрульная полиция.

Напомним, ранее под Киевом в ДТП попал автобус, водитель которого уснул за рулем. Транспортное средство съехало в кювет.

Фото dtp.kiev.ua