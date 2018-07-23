В Одессе начали проверку по факту массового отравления детей в детсаду

Происшествия

В Одессе 23 июля полиция начала проверку по факту массового отравления детей в детском саду № 135, расположенном по улице Черняховского.

«Проверка начата в связи с появившейся в социальных сетях информацией об отравлении около 50 детей в детсаду в Приморском районе города. Для ее всесторонней и объективной проверки сведения зарегистрированы в установленном законом порядке», — сообщили в региональном главке Нацполиции.

Как отметила начальник департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич, сегодня учреждение было закрыто. В настоящее время там работают сотрудники всех соответствующих служб, проводится санитарно-гигиеническая обработка.

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«В пятницу после обеда дети почувствовали себя нехорошо: у них болели животы. С такими симптомами у нас 16 детей, — сказала Буйневич. — Один ребенок в инфекционной больнице с подозрением на ротавирусную инфекцию, но пока нет результатов анализов, точного ответа мы дать не можем. Инцидент с отравлением произошел 20 июля. При этом в субботу (21 июля) еще один ребенок был доставлен в инфекционную больницу, однако, скорее всего, его недомогание не связано с заболеванием остальных. Дети уже идут на поправку».

Со слов родителей, у детей в пятницу наблюдалась рвота, диарея и т. д.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что стали известны причины отравления десятков детей в лагере на Донбассе.

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