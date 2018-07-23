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Спорт

Стало известно, с кем «Заря» сыграет в Лиге Европы

15:28 23 июля 2018   58
Лига Европы Заря Мариуполь
Инф. «ФАКТОВ»

В штаб-квартире Европейского футбольного союза (УЕФА), находящейся в швейцарском Ньоне, прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

С этой стадии в турнире стартует луганская «Заря», которая сыграет с португальской «Брагой». Первый матч пройдет 9 августа в Запорожье, где луганчане играют свои домашние матчи, ответный — 16-го в Браге.

Также своего потенциального соперника узнал и еще один украинский клуб — «Мариуполь». В случае успешного преодоления второго квалификационного раунда, в котором подопечные Александра Бабича сыграют со шведским «Юргорденом», их ожидает встреча с победителем пары «Вентспилс» (Латвия)/"Бордо" (Франция).

Добавлю, что бронзовый призер чемпионата Украины полтавская «Ворскла» сыграет сразу на групповом этапе второго по значимости клубного турнира Европы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» узнало соперника в Лиге чемпионов.

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