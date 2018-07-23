На Донбассе задержали «генерала ДНР» со смешными документами

Происшествия

На линии разграничения в Донецкой области на КПВВ «Марьинка» задержали «генерал-атамана ДНР». Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского погранотряда.

Житель Донецка следовал на автомобиле Toyota Corolla, в багажнике которого сотрудники Государственной фискальной службы обнаружили целый пакет документов, выданных на временно оккупированной территории.

«Пособник оккупантов, как выяснилось, состоит в рядах «войска Донского» с 2003 года. У него при себе было: служебное удостоверение международной национально-патриотической и спортивно-оборонной организация «Казачество ДНР», знак «Народный контролер общественного движения «Донецкая республика» и членский билет этого общественного движения. Все это с символикой «ДНР» и выдано на его имя.

Когда все это обнаружилось, гражданин еще надеялся «проскочить» незамеченным на мирную территорию, для чего и предложил пограничникам взятку в размере 1000 гривен. «Атаман» передан компетентным органам, которые сейчас выясняют, зачем этот гражданин Украины направлялся на подконтрольную территорию, и какова его роль в деятельности незаконных вооруженных формирований", — рассказал «ФАКТАМ» помощник начальника Краматорского погранотряда Игорь Заруднев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сотрудники СБУ задержали диверсанта террористической организации «ДНР», который планировал взорвать грузовой поезд.

Фото Краматорского погранотряда