"Сняла" кошелек вместо порчи: появилось фото воровки, "работавшей" в Киеве

Происшествия

В Киеве оперативники задержали группу мошенниц, выдававших себя за гадалок и «специалисток по снятию порчи». Работали женщины в людных местах: находили жертву, проводили «обряд», а в процессе манипуляций избавляли человека от денег и прочих ценностей.

Как сообщает полиция Киева, группу «гадалок» обнаружили в центре Киева по улице Владимирской. Сотрудники уголовного розыска заметили троих женщин, обступивших пенсионерку и о чем-то громко говоривших. Полицейские вовремя вмешались в ситуацию: аферистки к тому моменту уже успели «предсказать» жертве болезни и неприятности, попутно выхватив из рук пенсионерки кошелек.

Личности злоумышленниц установлены: все они жительницы Житомирской ообласти. Главной в группировке была самая старшая, 62-летняя «гадалка».

Помогали аферистке молодые спутницы — 32-летняя и 37-летняя.

По факту будет расследоваться дело по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжается сбор доказательной базы и подготовка к объявлению подозрения злоумышленнице.

Напомним, ранее на Полтавщине пенсионерка лишилась 35 тыс. гривен, поверив «гадалкам».