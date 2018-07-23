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"Сняла" кошелек вместо порчи: появилось фото воровки, "работавшей" в Киеве
В Киеве оперативники задержали группу мошенниц, выдававших себя за гадалок и «специалисток по снятию порчи». Работали женщины в людных местах: находили жертву, проводили «обряд», а в процессе манипуляций избавляли человека от денег и прочих ценностей.
Как сообщает полиция Киева, группу «гадалок» обнаружили в центре Киева по улице Владимирской. Сотрудники уголовного розыска заметили троих женщин, обступивших пенсионерку и о чем-то громко говоривших. Полицейские вовремя вмешались в ситуацию: аферистки к тому моменту уже успели «предсказать» жертве болезни и неприятности, попутно выхватив из рук пенсионерки кошелек.
Личности злоумышленниц установлены: все они жительницы Житомирской ообласти. Главной в группировке была самая старшая, 62-летняя «гадалка».
Помогали аферистке молодые спутницы — 32-летняя и 37-летняя.
По факту будет расследоваться дело по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжается сбор доказательной базы и подготовка к объявлению подозрения злоумышленнице.
Напомним, ранее на Полтавщине пенсионерка лишилась 35 тыс. гривен, поверив «гадалкам».
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“ - Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...”