Пыталась продать электростанцию: вскрылись новые детали о задержании российской шпионки в США

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Бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, арестованная по делу о шпионаже, пыталась по частям продать Румынии «Молдавскую ГРЭС», расположенную в Приднестровье. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

С указанной целью электростанцию специально выводили на малую долю производительности. Также издание напоминает, что в 2005 году станцию приватизировали, и она вошла в состав «Интер РАО». На «Молдавской ГРЭС» есть четыре турбины, однако в последние несколько лет на ней работала только одна турбина, «и объект использовался в основном, как ретранслятор, передавая электроэнергию из России и Украины на экспорт».

Как рассказали бывшие сотрудники «Интер РАО», с приходом в компанию сына владельца банка «Россия» Юрия Ковальчука Бориса Ковальчука курировать станцию стала Цуркан. В результате, «станция постепенно начала приходить в запустение», в частности, все топливо на ГРЭС стало поставляться из Украины.

«МК» приводит расшифровку разговора Карины Цуркан с мужчиной по имени Ярослав, у которого, по утверждению газеты, был румынский паспорт, а у спецслужб «нет сомнений в его связи с иностранной спецурой». В этом разговоре Цуркан говорит, что «мы сегодня имеем актив в стопроцентной собственности, мы глушим актив, что дает дополнительную доходность одному из акционеров».

«При этом мы этот актив не продали потому, что длительная рассрочка платежа, тоже это надо обсуждать. По сути не продали, но теряем управление. Коммерческое управление при покупке 50 процентов нам тоже надо будет оправдать. Почему мы передаем коммерческое управление и что это означает, не говоря уже о рисках о том, как на это посмотрит президент Приднестровья. Поэтому надо находить что-то промежуточное», — сказала Цуркан.

Газета утверждает, что по плану Цуркан «Молдавку» нужно было «заглушить», чтобы убедить правление «Интер РАО» в ее неликвидности, и по частям продать ее Румынии — сначала 51%, а затем остальную часть. Собеседники издания также утверждают, что ведется работа по установлению причастности к «делу Цуркан» заместителя министра энергетики Вячеслава Кравченко.

Ранее адвокат Цуркан Иван Павлов сообщал, что ее обвиняют в сотрудничестве с молдавской разведкой. По версии обвинения, в апреле 2015 года в Москве Цуркан получила электронную версию некого «проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». Следствие считает, что этот документ в сентябре 2015 года она передала молдавской спецслужбе. Адвокат отметил, что Цуркан не признает себе виновной, с сотрудниками зарубежной разведки не знакома.

Цуркан предъявили обвинение в шпионаже по статье 276 УК. Она находится под арестом в СИЗО «Лефортово». Ее задержали 14 июня. В румынском посольстве в Москве заявили, что она является гражданкой Румынии. Сообщалось также, что у нее есть гражданство России, а от гражданства Молдавии она отказалась в 2016 году.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Киевщине полиция задержала 60-летнюю террористку, регулярно «минирующую» стратегическую ГЭС.