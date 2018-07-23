«Реал» официально представил украинского голкипера (фото, видео)

Спорт

В понедельник, 23 июля, победитель Лиги чемпионов трех последних сезонов мадридский «Реал» официально объявил о подписании контракта с 19-летним украинским вратарем Андреем Луниным.

Организованная по такому случаю пресс-конференция прошла на домашней арене «Реала» — «Сантьяго Бернабеу». После протокольной церемонии голкипер обратился к собравшимся представителям СМИ на испанском языке. «Благодарен „Реалу“ и президенту клуба за возможность исполнить мечту и поиграть за лучший клуб мира. Я рад находиться рядом с лучшими футболистами и тренерами, они помогут мне становиться лучше и как игроку, и как человеку. Обещаю отдавать все силы, выкладываться по максимуму. „Реал“ всегда стремится к максимальным целям благодаря работе и настойчивости, и я разделяю эти ценности. Hala, Madrid!» — сказал Лунин.

Пояснил выбор клуба в пользу украинца и президент мадридцев Флорентино Перес: «Мы стараемся привлечь в команду молодых, но неоспоримых талантов, которые ознаменуют футбол в ближайшие годы. Андрей четко демонстрирует свои амбиции и желание побеждать. В 19 лет он является игроком сборной Украины и уже показал, почему станет большим игроком в будущем».

После общения с журналистами украинский голкипер вышел на поле «Сантьяго Бернабеу», где на глазах у нескольких тысяч болельщиков понабивал мяч, а потом принял участие в фотосессии.

Добавлю, что Лунин перешел в «Зарю» из «Днепра» летом 2017 года. В прошлом сезоне в составе луганчан провел во всех турнирах 36 матчей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вратарь сборной Украины перешел в мадридский «Реал» за 8,5 млн евро.