- 17:54 «Миссия: невыполнима — Фолаут» с Томом Крузом в главной роли – один из самых крутых боевиков в истории мирового кинематографа
- 17:35 В Киеве ливень затопил автобус: сеть взбудоражило видео
- 17:25 «Почему я должен везти тебя бесплатно?»: водитель выгнал из автобуса онкобольного ветерана АТО
- 17:10 Беззубая телезвезда: сеть насмешило жуткое фото ведущего на канале боевиков "ЛНР"
- 17:03 В ночь на 24 июля в центре Киева перекроют движение
- 17:03 Ветеранов АТО пытаются завлечь на госслужбу: стали известны результаты
- 16:43 В Одесской области семья отравилась грибами: умерли беременная мать и 11-летний сын
- 16:23 В Одессе продолжают красть котов: исчезла кошка-геймер
- 16:22 Отравление детей в лагере «Орленок» на Донбассе: врачи озвучили состояние пострадавших
- 16:20 Продают больше билетов, чем мест в самолетах: почему разгорелся громкий скандал с МАУ
«Реал» официально представил украинского голкипера (фото, видео)
В понедельник, 23 июля, победитель Лиги чемпионов трех последних сезонов мадридский «Реал» официально объявил о подписании контракта с 19-летним украинским вратарем Андреем Луниным.
Организованная по такому случаю пресс-конференция прошла на домашней арене «Реала» — «Сантьяго Бернабеу». После протокольной церемонии голкипер обратился к собравшимся представителям СМИ на испанском языке. «Благодарен „Реалу“ и президенту клуба за возможность исполнить мечту и поиграть за лучший клуб мира. Я рад находиться рядом с лучшими футболистами и тренерами, они помогут мне становиться лучше и как игроку, и как человеку. Обещаю отдавать все силы, выкладываться по максимуму. „Реал“ всегда стремится к максимальным целям благодаря работе и настойчивости, и я разделяю эти ценности. Hala, Madrid!» — сказал Лунин.
Пояснил выбор клуба в пользу украинца и президент мадридцев Флорентино Перес: «Мы стараемся привлечь в команду молодых, но неоспоримых талантов, которые ознаменуют футбол в ближайшие годы. Андрей четко демонстрирует свои амбиции и желание побеждать. В 19 лет он является игроком сборной Украины и уже показал, почему станет большим игроком в будущем».
После общения с журналистами украинский голкипер вышел на поле «Сантьяго Бернабеу», где на глазах у нескольких тысяч болельщиков понабивал мяч, а потом принял участие в фотосессии.
Andriy Lunin #WelcomeLunin pic.twitter.com/jOT27tn9xF
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 23 июля 2018 г.
Добавлю, что Лунин перешел в «Зарю» из «Днепра» летом 2017 года. В прошлом сезоне в составе луганчан провел во всех турнирах 36 матчей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вратарь сборной Украины перешел в мадридский «Реал» за 8,5 млн евро.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки». ”