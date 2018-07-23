Украинские фехтовальщики завоевали бронзовые медали на ЧМ

Спорт

На чемпионате мира по фехтованию, который проходит в китайском городе Уси, украинские спортсмены завоевали первые медали.

Награды в копилку нашей команды положили шпажисты Богдан Никишин (на фото) и Роман Свичкарь. Никишин, являющийся первым номером мирового рейтинга, неожиданно уступил в полуфинале Рубену Лимардо Гаскону из Венесуэлы (4:7). Что касается Свичкаря, для которого нынешний чемпионат мира является дебютным во «взрослой» карьере, то его в финал не пустил чемпион Олимпиады-2016 опытный француз Янник Борель (11:15).

Добавлю, что ранее в истории независимой Украины наши шпажисты завоевали всего одну медаль на мировых первенствах в индивидуальном зачете: в 2003 году «серебро» покорилось Максиму Хворосту.

Благодаря этому успеху Украина поднялась на седьмое место в общем зачете. Чемпионат мира продлится до 27 июля, за это время будет разыграно еще 14 комплектов медалей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинской сборной по фехтованию вернули потерянную перед ЧМ экипировку.