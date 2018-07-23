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Украинские фехтовальщики завоевали бронзовые медали на ЧМ
На чемпионате мира по фехтованию, который проходит в китайском городе Уси, украинские спортсмены завоевали первые медали.
Награды в копилку нашей команды положили шпажисты Богдан Никишин (на фото) и Роман Свичкарь. Никишин, являющийся первым номером мирового рейтинга, неожиданно уступил в полуфинале Рубену Лимардо Гаскону из Венесуэлы (4:7). Что касается Свичкаря, для которого нынешний чемпионат мира является дебютным во «взрослой» карьере, то его в финал не пустил чемпион Олимпиады-2016 опытный француз Янник Борель (11:15).
Добавлю, что ранее в истории независимой Украины наши шпажисты завоевали всего одну медаль на мировых первенствах в индивидуальном зачете: в 2003 году «серебро» покорилось Максиму Хворосту.
Благодаря этому успеху Украина поднялась на седьмое место в общем зачете. Чемпионат мира продлится до 27 июля, за это время будет разыграно еще 14 комплектов медалей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинской сборной по фехтованию вернули потерянную перед ЧМ экипировку.
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“ Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!.. ”