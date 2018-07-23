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В Одесской области семья отравилась грибами: умерли беременная мать и 11-летний сын
В селе Ясеново Второе Любашевского района Одесской области целая семья отравилась грибами. У матери, отца и пятерых детей начались явные признаки отравления после того, как они поели грибов. Об этом передает «7 телеканал».
Шестой ребёнок (6-летняя девочка) — единственный, кто не ел грибов. Девочка здорова. В пятницу родителей и пятерых детей госпитализировали в Одессу в реанимацию. В субботу врачи перевели троих детей в Киев.
Сегодня в Одессе скончалась мать семьи. Обследования показали, что женщина ждала седьмого ребенка. Также умер и ее 11-летний сын в Киеве.
В столице остались еще два ребенка в тяжелом состоянии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», врачи озвучили состояние пострадавших после отравления детей в лагере «Орленок» на Донбассе.
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“ — Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки». ”