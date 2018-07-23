Происшествия

В Одесской области семья отравилась грибами: умерли беременная мать и 11-летний сын

В селе Ясеново Второе Любашевского района Одесской области целая семья отравилась грибами. У матери, отца и пятерых детей начались явные признаки отравления после того, как они поели грибов. Об этом передает «7 телеканал».

Шестой ребёнок (6-летняя девочка) — единственный, кто не ел грибов. Девочка здорова. В пятницу родителей и пятерых детей госпитализировали в Одессу в реанимацию. В субботу врачи перевели троих детей в Киев.

Сегодня в Одессе скончалась мать семьи. Обследования показали, что женщина ждала седьмого ребенка. Также умер и ее 11-летний сын в Киеве.

В столице остались еще два ребенка в тяжелом состоянии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», врачи озвучили состояние пострадавших после отравления детей в лагере «Орленок» на Донбассе.