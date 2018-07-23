Общество

В ночь на 24 июля в центре Киева перекроют движение

С 22.00 23 июля до 6.00 24 июля в Киеве перекроют движение транспорта на улице Ярославов Вал (участок между улицами Олеся Гончара и Лысенко). Об этом предупредили в «Киевавтодоре», сообщив, что это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия на центральной столичной улице. к запланированным работам дорожники приступят при благоприятных погодных условиях.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», с 21.00 23 июля до 06.00 24 июля из-за дорожных ремонтов будет ограничено движение на улице Светлой.

В конце июля дорожники приступят к реконструкции улицы Туполева (работы планируют закончить в 2019 году). Вскоре начнется и капитальный ремонт улиц Леонтовича (планируют закончить работы до конца лета) и Рейтарской.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в столице до 7 августа частично ограничено движение транспорта по Южному мосту.

