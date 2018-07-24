Чего категорически нельзя делать в приближающееся лунное затмение

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В ночь с 27-го на 28 июля нас ждет лунное затмение, которое станет самым продолжительным и опасным в XXI веке. О том, как затмение отразится на жителях Земли, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

— Чтобы понять, насколько судьбоносным будет грядущее затмение, расскажу вам одну историю, — говорит Валентина. — Парень с девушкой познакомились во время учебы в институте. Несмотря на чувства, которые они испытывали друг к другу, молодые люди расстались и устроили свою личную жизнь: он женился на другой женщине, она вышла замуж за другого мужчину. Прошло 37 лет, и он снова появился в ее жизни. Сказал, что всегда любил только ее, потому что она — его единственная. Спустя какое-то время мужчина скоропостижно умер. И, как рассказала позже нашей героине его жена, последним словом которое он произнес в своей жизни, было ее имя.

Кажется, что эта история идеально подходит для женского романа, и, на первый взгляд, совершенно непонятно, зачем я о ней вспомнила. Все очень просто: эти люди познакомились в день лунного затмения, а все, что происходит в такое время, остается с нами на всю жизнь. Познакомились с человеком? Эта связь — у кого-то счастливая, а у кого-то не очень — навсегда. Поссорились? Это тоже навсегда, помириться, как ни старайся, уже не удастся. Нашли работу? Она станет главным делом вашей жизни. Потеряли работу? Ищите другую, потому что на эту вы, скорее всего, больше не вернетесь. Поэтому так важно быть внимательным ко всем событиям, которые произойдут с вами в это время, и вести себя соответственно. Так, если вы не хотите избавиться от человека раз и навсегда, будьте терпимы и терпеливы по отношению к нему и тем более не провоцируйте конфликты.

— Это касается времени затмения, в данном случае в 23 часа 22 минуты по киевскому времени?

— Время соответствует самому затмению, но его пиком считаются два-три дня до и после. Вообще же затмение начинает влиять на жителей Земли за полтора месяца до своего начала и «отпускает» через полтора месяца после окончания. Ко всему, что случается в это время, нужно относиться с максимальным вниманием — оно, как говорят в народе, еще долго будет всем нам аукаться.

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— Насколько важно то, что это затмение будет самым длительным в XXI веке — продлится 103 минуты?

— Продолжительность не так важна, как сочетание планет, которое можно будет наблюдать на небе в это время. Затмение пройдет в знаке Козерога, в котором сейчас находится движущийся в обратном направлении Марс. Даже несведущий в астрологии человек понимает, что такая агрессивная планета, да еще и пятящаяся назад, опасна для жителей Земли. Поэтому возможны фатальные сбои техники и электроники, прежде всего компьютеров — от домашних до бортовых, управляющих самолетами. Так что в это время стоит предпочесть самолетам автомобили и поезда, если, конечно, представится такая возможность. А еще лучше вообще остаться дома. Не думаю, что самолеты начнут падать один за другим, но почему бы не обезопасить себя, так сказать, на всякий случай. Не зря же говорят, что береженого Бог бережет.

Не самым лучшим образом положение Марса во время затмения отразится и на состоянии людей, страдающих хроническими заболеваниями, прежде всего сердечно-сосудистыми. Может повышаться давление, велика вероятность сердечных приступов. Но и тут опять-таки нет ничего фатального, потому что и от этого можно себя обезопасить. Вполне достаточно вести менее активный, чем обычно, образ жизни и вовремя принимать прописанные врачом лекарства.

Поскольку затмение будет лунным, а Луна отвечает за душу человека, под ударом окажется наша эмоциональная сфера: мы будем ощущать дискомфорт и смятение, когда чувствуешь, что нужно что-то сделать, но не знаешь, что именно, и от этого страдаешь.

Может быть нарушена — ослаблена или, наоборот, усилена — земная гравитация. Рекомендуется обращать внимание на продукты питания. Они должны быть свежими и не тяжелыми для желудка, а еще лучше вообще соблюдать пост. Не стоит злоупотреблять лекарствами: в это время они будут поступать в кровь моментально и в полном объеме, поэтому превышать предписанную дозу нельзя.

— Как затмение отразится на профессиональной сфере?

— Все, что произойдет в это время в бизнесе, будет иметь продолжение в течение тридцати семи лет. Однако я не советую заключать важные сделки и подписывать серьезные документы. Поскольку, помимо Марса, мы будем иметь дело еще с идущим в обратном направлении Меркурием. Это может быть чревато ошибками, которые впоследствии выйдут наружу, и результаты соглашения будут аннулированы. В это время также не стоит ничего покупать, особенно это касается техники — как автомобилей, так и бытовой: телевизоров, холодильников и прочего. Впоследствии, в процессе эксплуатации, может оказаться, что у нового приобретения есть скрытый брак, из-за которого этими вещами пользоваться нельзя. И если новую стиральную машину можно починить или выбросить, то поломка автомобиля часто приводит к авариям на дороге, а это уже опасно.

Возможны также разнообразные чудеса и мистические совпадения, которые в большом количестве наблюдаются в жизни людей во времена затмений. Нельзя исключать и эффектов дежавю, когда будет казаться, будто нечто подобное с нами уже происходило, хотя на самом деле это не так.

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— Какие страны могут пострадать от надвигающегося затмения? Некоторые астрологи считают, что в эпицентре бедствий будет находиться Россия.

— А американские астрологи сулят беды Соединенным Штатам, обещая мощные ураганы, не говоря уже о возможном извержении супервулкана Йеллоустон, «благодаря» которому страна живет как на пороховой бочке. Что необычного в этих предсказаниях? Ураганы проходят по территории США регулярно, они обусловлены расположением страны, и ничего экстраординарного в подобных природных явлениях нет. Как и в пожарах, которые с печальным постоянством уничтожают леса Калифорнии. К сожалению, там и сейчас что-то горит. Но, сталкиваясь с предсказаниями вселенских катастроф, важно помнить, что наши мысли материальны. Возможно, какие-то риски того, что нечто нехорошее произойдет, действительно есть, но стоит ли его приближать?

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, чем, по мнению астролога, опасен наступающий «коридор затмений».

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