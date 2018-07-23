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Ветеранов АТО пытаются завлечь на госслужбу: стали известны результаты
Кампания по привлечению участников АТО на государственную службу дала первые результаты. В Национальной академии государственного управления при президенте Украины состоялся первый выпуск слушателей курсов повышения квалификации. Ветераны АТО, прослушавшие курс «Публичное управление и администрирование», должны стать кадровым ресурсом для будущего Министерства ветеранов.
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О создании профильного министерства, которое будет курировать вопросы социального обеспечения, медицинской реабилитации, дальнейшего трудоустройства ветеранов, говорят последние два года. По последним прогнозам, заработать такое министерство может в 2019 году.
Подготовка кадров для будущего министерства началась в апреле. На первом этапе в кадровый резерв внесли 40 ветеранов, прослушавших курс в Нацакадемии госуправления. Планируется, что в следующем наборе на курсы повышения квалификации будут зачислены еще 60 ветеранов.
Напомним, по последним данным статус участника боевых действий в Украине получили более 300 тыс. бойцов.
Фото academy.gov.ua
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