Ветеранов АТО пытаются завлечь на госслужбу: стали известны результаты

Украина

Кампания по привлечению участников АТО на государственную службу дала первые результаты. В Национальной академии государственного управления при президенте Украины состоялся первый выпуск слушателей курсов повышения квалификации. Ветераны АТО, прослушавшие курс «Публичное управление и администрирование», должны стать кадровым ресурсом для будущего Министерства ветеранов.

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О создании профильного министерства, которое будет курировать вопросы социального обеспечения, медицинской реабилитации, дальнейшего трудоустройства ветеранов, говорят последние два года. По последним прогнозам, заработать такое министерство может в 2019 году.

Подготовка кадров для будущего министерства началась в апреле. На первом этапе в кадровый резерв внесли 40 ветеранов, прослушавших курс в Нацакадемии госуправления. Планируется, что в следующем наборе на курсы повышения квалификации будут зачислены еще 60 ветеранов.

Напомним, по последним данным статус участника боевых действий в Украине получили более 300 тыс. бойцов.

Фото academy.gov.ua