В Украине снижают стоимость растаможки авто: какие трудности ждут владельцев «евроблях»

Украина

Наконец-то после почти двухлетнего противостояния «евробляхеров» с властью, сложных переговоров и компромиссных решений долгожданный законопроект, касающийся легализации нерастаможенных автомобилей иностранной регистрации, был принят Верховной Радой. «ФАКТЫ» разбирались, какие изменения он привнесет и станет ли растаможка автотранспорта в Украине более доступной.

Прежде всего отметим важную деталь: оба законопроекта — № 8487 и № 8488 — лишь взяты за основу. Для окончательного утверждения им потребуется еще пройти второе чтение. И произойдет это не раньше сентября, когда наши парламентарии вернутся на работу с летних каникул.

Но в любом случае все украинские пользователи автомобилей с еврономерами и руководители общественной организации «Авто Евро Сила», лоббирующие их интересы, называют принятие проекта закона своей большой победой. Хотя они и считают: еще не время расслабляться — придется и дальше активно работать над тем, чтобы привести эти документы в соответствие с ожиданиями владельцев нерастаможенных машин, которые при подготовке законопроектов ко второму чтению хотят добиться более существенного снижения ставок акцизного сбора.

Уверенность в окончательном принятии упомянутых документов вселяет и поддержка их главой государства.

Один из принятых законопроектов вводит новый порядок начисления акцизного сбора на импортируемые транспортные средства, а второй вносит изменения в Таможенный кодекс и другие законодательные акты, в которых определяется ответственность за нарушение таможенных правил ввоза автомобилей в Украину.

Сегодня мы подробнее расскажем о законопроекте, который снижает акциз, в связи с чем растаможка транспортных средств в Украине должна стать более доступной. Так ли это на самом деле?

Законопроектом «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств» предлагается установить, что этот сбор будет определяться по простой формуле: ставка = ставка базовая х К двигатель х К возраст.

В этой формуле ставка для бензиновых двигателей установлена в размере 50 евро, а для дизельных — 75 евро. «К двигатель» — это коэффициент объема двигателя соответствующего транспортного средства, разделенного на 1000 см куб. (например, при объеме мотора в 2000 см куб. ставка будет 2). «К возраст» — коэффициент, равный возрасту машины, но с года, следующего за годом ее производства и до года определения ставки акциза (для нового транспорта либо использовавшегося до одного полного календарного года коэффициент равен 1).

Для понимания этой формулы приведем пример, рассчитав акциз на достаточно популярный в Украине подержанный автомобиль Ford Mondeo 2015 года выпуска с объемом бензинового двигателя 2000 см куб.

Ставка = 50x2x2.

То есть акциз на такое транспортное средство будет равен 200 евро. Для сравнения: на сегодняшний день этот налог с учетом льготных ставок, действующих до конца 2018 года, составляет 534 евро. То есть налицо очевидное снижение акцизного сбора.

По идее, приблизительно на эту сумму должна снизиться и полная растаможка подобного транспортного средства. Напомним, что она включает следующие обязательные сборы: акцизный налог, ввозная пошлина (10% от стоимости автомобиля) и НДС (20% от общей суммы стоимости автомобиля+акциз+ввозная пошлина). Для примера возьмем вышеупомянутый Ford Mondeo 2015 года с заявленной в таможенных документах стоимостью в 10 000 евро. С учетом действующих ставок общая его растаможка составит 3840 евро. Если же рассчитать платежи, исходя из предложенных законопроектом № 8487 ставок акциза, то они составят 3440 евро. Таким образом, мы видим, что общая сумма растаможки снизится на 400 евро.

Поскольку для определения акцизного сбора в новой формуле важную роль играет коэффициент года выпуска транспортного средства, мы решили оценить ту же подержанную машину (Ford Mondeo с бензиновым мотором 2,0 литра), но уже 2010 года выпуска и заявленной стоимостью в 6000 евро. На сегодня его растаможка составляет 2560 евро, тогда как с учетом нового принципа определения акцизного сбора она будет стоить 2700 евро. Как видим, чем старше автомобиль, тем выше будет акцизный сбор и дороже растаможка.

Если учесть, что «евробляхеры» боролись за доступную растаможку, а их транспортные средства в большинстве своем намного старше 2010 года выпуска, то несложно предположить, что будущая ставка акцизного сбора будет достаточно высокой. Более того, поскольку для легализации нерастаможенных автомобилей иностранной регистрации им придется заплатить не только акциз, но и все остальные обязательные таможенные платежи, то растаможка их машин окажется не такой доступной, как об этом заявляло руководство «Авто Евро Сила» и инициатор принятых законопроектов — глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

И это мы еще не упомянули о сложностях с легализацией уже ввезенных в Украину нерастаможенных автомобилей. Ведь в большинстве случаев де-юре владельцами подобного транспорта являются так называемые верблюды — чаще всего молдавские или румынские перегонщики, которые таким образом перемещают через нашу границу огромное количество машин и которых найти спустя год (на такой срок разрешен в Украине временный ввоз) практически нереально. При этом только они имеют законное право снять такой автомобиль с иностранной регистрации, без чего легализовать (растаможить и поставить на украинскую регистрацию) автомобиль с еврономерами будет невозможно.

Схожая ситуация и с нерастаможенными автомобилями, являющимися собственностью иностранных фирм. Довольно часто эти предприятия создавались фиктивно — для проведения подобного нелегального автобизнеса, и через год их уже может и не быть… Но даже если украинскому пользователю «евробляхи» удастся найти иностранного владельца транспорта, придется уговорить его приехать в Украину, затем вывезти машину за границу, снять с учета в стране регистрации и оформить купчую на нашего соотечественника. Все это непросто и затратно, а соответственно — во многих случаях невыгодно, если автомобиль «на евробляхах» обошелся водителю в 1—2 тысячи евро.

Еще одной проблемой может стать завершение сроков заграничного техосмотра или страховки у нерастаможенного автомобиля. В таких случаях иностранная регистрация подобных транспортных средств аннулируется и, попав под контроль заграничных полицейских, авто изымается и доставляется на штрафплошадку. Оттуда забрать его будет очень сложно.

Помимо описанных проблем, украинских пользователей авто с еврономерами может поджидать еще одна неприятность: не исключено, что они станут объектами для шантажа со стороны заграничных мошенников, которые могут потребовать от них уплаты определенной суммы денег за беспроблемное снятие такой машины с иностранного учета.

О такой опасности предупредил в соцсетях глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко: «Если в сентябре законопроект № 8487 будет принят, то водители блях, которые формально принадлежат иностранным фирмам, могут стать жертвами шантажа. По идее, водители таких машин могли брать у бляхобизнесменов какие-то расписки о том, что, мол, они уплатили условному „Васе“ деньги за авто. Но если сейчас фирму „Васи“ выкупит условный „Янис“, то де-факто все автобляхи будут принадлежать по документам новому владельцу, для которого расписки „Васи“ будут уже филькиной грамотой. При этом „Янис“ вполне законно может повторно потребовать от водителей блях уплатить ему 1—2—3 тыс. евро (в зависимости от состояния транспорта) за снятие автобляхи с учета за границей и переоформления ее на украинца. То есть людей заставят платить за один и тот же автомобиль второй раз! Хотя я и считаю, что это мошенничество, но с точки зрения литовского или польского законодательства подобное вполне законно».