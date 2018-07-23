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Беззубая телезвезда: сеть насмешило жуткое фото ведущего на канале боевиков "ЛНР"
Снимок опубликовал в «Твиттере» пользователь с ником Залишенець Донецький.
Он сопроводил фото следующим текстом: «Местному телеканалу в „ЛНР“ требуется ведущий. Основные требования к кандидату: наличие рук; наличие модной рубашки. Внимание: наличие зубов — не имеет значения!»
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ирина Геращенко рассказала об издевательства боевиков «ДНР/ЛНР» над пленными украинцами.
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