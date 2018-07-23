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В Киеве ливень затопил автобус: сеть взбудоражило видео
Сильный ливень в Киеве принес массу неудобств жителям Левобережного района. Особенно остро последствия осадков ощутили пассажиры, оказавшиеся в районе улиц Митрополита Шептицкого и Евгена Сверстюка возле станции метро «Левобережная».
Под путепроводом возле станции метро сильные осадки регулярно приводят к подтоплению проспекта. Сегодня автомобили под мостом буквально плыли. Как отмечают пользователи, в воде тонули автомобильные номера, а автобусы примеряли на себя роль водного транспорта — вода попадала в салон и омывала подпорки кресел.
«Троллейбус-амфибия» — иронизировали пользователи социальных сетей. «8 гривен, полный комфорт и бассейн впридачу», — добавляли комментаторы видео.
Как отмечают пользователи соцсетей, проблема затопления крупной автотрассы под путепроводом — не новая и наблюдается уже около трех десятилетий. В процессе последнего ремонта дорог возле «Левобережной» не было сделано ничего для решения проблемы, а, следовательно, потопы в этом месте будут продолжаться.
Фото Lidia Goncharenko/Facebook
Видео Lidia Goncharenko/Facebook, dtp.kiev.ua/Facebook, Каролина Малина/Facebook
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“ — Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...”