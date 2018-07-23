Премьера недели: «Миссия: невыполнима — Фолаут» — один из самых крутых боевиков в истории кино

Шоу-бизнес

Кинообзор

Премьера недели, вне всяких сомнений — «Миссия: невыполнима — Фолаут» с Томом Крузом в главной роли. Поклонников отечественного кино может заинтересовать мистическая комедия «Брама». Молодой американский актер Тимоти Шаламе успел покорить миллионы зрительских сердец. В драме «Жаркие летние ночи» он снова блеснул своим талантом. Тех, кто любит немецкий кинематограф, возможно, привлечет трагикомедия «Это чертово сердце».

«Миссия: невыполнима — Фолаут»

(США, Paramount Pictures, шпионский боевик) 13+

Том Круз уже в шестой раз играет суперагента Итана Ханта. Эта роль принесла знаменитому актеру десятки миллионов долларов. Благодаря ей он когда-то стал самым высокооплачиваемым киноактером в мире. Напомним, первая «Миссия: невыполнима» вышла в прокат в 1996 году. Ее снял известный режиссер Брайан де Пальма. При бюджете 80 миллионов долларов картина собрала 457,7 миллиона долларов. Тогда партнерами Круза были Джон Войт, Эммануэль Беар, Ванесса Редгрейв, Кристин Скотт Томас, Винг Реймс, Ингеборга Дапкунайте. Первые сцены снимались в Киеве.

«Миссия: невыполнима 2» появилась в 2000 году. Режиссером стал культовый режиссер Джон Ву. Бюджет был увеличен до 125 миллионов долларов, а кассовые сборы составили 546,4 миллиона долларов. Из актерского состава остались только Круз и Реймс. Появились Дагрей Скотт, Брендан Глисон, сэр Энтони Хопкинс. «Миссия: невыполнима III» в 2006 году собрала 397,8 миллиона долларов при затратах на съемки в размере 150 миллионов долларов. Многие решили, что проект поднадоел зрителям. Снимал фильм Джей Джей Абрамс. К Крузу и Реймсу добавились Саймон Пегг, Джонатан Рис-Мейерс, Мишель Монаган, Филип Сеймур Хоффман.

Круз как главный продюсер всех трех частей извлек уроки из допущенных ошибок и взялся за съемки четвертой части. Режиссером стал Брэд Берд. «Миссия: невыполнима — Протокол «Фантом» появилась только в 2011 году. Бюджет составил 145 миллионов долларов. Сборы оказались высоки — 694,7 миллиона долларов. Значительная часть фильма снималась в Москве. К съемкам был привлечен популярный российский актер Владимир Машков. В команду Круза вошел Джереми Реннер. Остался Саймон Пегг. Винг Реймс и Мишель Монаган отошли на второй план и появились только в незначительном эпизоде.

Пятая часть под названием «Миссия: невыполнима — Нация изгоев» вышла в мировой прокат в 2015 году. И снова новый режиссер — Кристофер Маккуорри. Съемки обошлись в 150 миллионов долларов. Кассовые сборы — 682,7 миллиона долларов. В проекте остались Круз, Реннер, Пегг, Реймс. Одну из важных ролей исполнил Алек Болдуин. И вот мы добрались в нашем обзоре до шестой части. Круз изменил правилу и оставил Маккуорри в режиссерском кресле. Ушел Реннер. Остались Реймс, Пегг, Болдуин, Монаган. Главного врага Ханта сыграл популярный актер Генри Кавилл («Лига справедливости»). Критики, посмотрев «Фолаут», заявили, что это — лучшая из шести частей «Миссии». Более того, многие считают, что это — один из самых крутых боевиков в истории мирового кинематографа. Правда, британская газета The Guardian написала, что в диалогах маловато юмора по сравнению с предыдущими сериями. Напомним, на съемках всех частей Том Круз самостоятельно выполнял трюки, порой крайне опасные и уникальные.

«Брама»

(Украина, MMD, мистика, детектив, комедия, бюджет — 17,4 миллиона долларов) 16+

Фильм был снят в 2017 году, однако до проката добрался только сейчас. Действие «Брамы» происходит в Чернобыльской зоне. По версии авторов картины, к катастрофе на АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года, причастны инопланетяне. Взрыв открыл портал в другое измерение. В центре истории находятся баба Фрося, ее дочь Слава и внук Вовчик. Фрося — странная женщина, которой мало кто верит. Неожиданно она получает предупреждение о новой катастрофе…

Снял фильм режиссер Владимир Тихий («Мойщики автомобилей»). Главные роли исполнили Ирма Витовская (сериал «Леся и Рома»), Виталина Библив (сериал «Девять жизней Нестора Махно»), а также актеры киевских театров.

«Жаркие летние ночи»

(США, A24, драма) 16+

В середине 70-х годов в советском прокате шел фильм Сергея Соловьева «Сто дней после детства». Это была очень тонкая, щемящая история первой любви, прощания с детством, взросления. «Жаркие летние ночи» затрагивает те же вопросы. Картина является режиссерским дебютом Элайджи Байнума. Главную роль исполнил Тимоти Шаламе, восходящая звезда мирового кинематографа. 22-летний американец известен по фильмам «Леди Птица» и «Назови меня своим именем». Он номинировался на премии «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA. Главную женскую роль сыграла Майка Монро («5-я волна»). Также в фильме снялся популярный актер Томас Джейн («Туман»). В американском прокате «Жаркие летние ночи» шли ограниченным числом копий.

«Это чертово сердце»

(Германия, Constantin Film, трагикомедия) 12+

Главный герой фильма — 30-летний сын известного кардиолога. Он до сих пор не определился с профессией, прожигает жизнь на отцовские денежки и не думает о будущем. Однажды отцу все это надоело. И он ставит сыну условие — дальнейшая финансовая поддержка возможна только в том случае, если разбалованный отпрыск согласится ухаживать за тяжелобольными… Снял картину режиссер Марк Ротемунд («Что творят немецкие мужчины»). Главные роли исполнили Элиас М’Барек («Кто я?»), дебютант Филип Ноа Шварц, Уве Пройсс (сериал «Место преступления»).

Подготовил Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»